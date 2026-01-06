Prix de GIGAGIRL aujourd'hui

Le prix de GIGAGIRL (GIGI) en direct est actuellement de $ 0.00004984, avec une variation de 3.01 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GIGI en USD est de $ 0.00004984 par GIGI.

GIGAGIRL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 49,489 et une offre en circulation de 997.00M GIGI. Au cours des dernières 24 heures, GIGI a été échangé entre $ 0.00004839 (plus bas) et $ 0.00005005 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00017613, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00003241.

En termes de performance à court terme, GIGI a varié de +0.19% au cours de la dernière heure et de -15.17% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GIGAGIRL (GIGI)

Capitalisation boursière $ 49.49K$ 49.49K $ 49.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 49.49K$ 49.49K $ 49.49K Offre en circulation 997.00M 997.00M 997.00M Offre totale 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

La capitalisation boursière actuelle de GIGAGIRL est de $ 49.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GIGI est de 997.00M, avec une offre totale de 996996983.399784. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 49.49K.