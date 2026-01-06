Prix de Giggle Panda aujourd'hui

Le prix de Giggle Panda (GIGL) en direct est actuellement de $ 0.00290902, avec une variation de 1.75 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GIGL en USD est de $ 0.00290902 par GIGL.

Giggle Panda se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,571,616 et une offre en circulation de 884.04M GIGL. Au cours des dernières 24 heures, GIGL a été échangé entre $ 0.00276474 (plus bas) et $ 0.00296979 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0063259, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00011113.

En termes de performance à court terme, GIGL a varié de +0.02% au cours de la dernière heure et de -1.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Giggle Panda (GIGL)

Capitalisation boursière $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Offre en circulation 884.04M 884.04M 884.04M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Giggle Panda est de $ 2.57M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GIGL est de 884.04M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.91M.