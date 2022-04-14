Tokenomics de Gilgeous (GLG)
Informations sur Gilgeous (GLG)
Gilgeous is here to unite the whole meme crypto world, inspired by the top memes Doge, Shiba Inu, Baby Doge, Dogelon, Saitama and Cult. We are a versatile community driven project that will transcend space & time with a roadmap focused on entertainment. Our community is constantly growing and talented people are joining us, therefore it is sure that the utility of our GLG will be expanded. Gilgeous was created by a group of crypto enthusiasts & lovers of old school cartoons. Join our fun filled community for lots of memes, contests, giveaways & much more.
Tokenomics et analyse de prix de Gilgeous (GLG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gilgeous (GLG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gilgeous (GLG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gilgeous (GLG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GLG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GLG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GLG, explorez le prix en direct du token GLG !
Prévision du prix de GLG
Vous voulez savoir dans quelle direction GLG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GLG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.