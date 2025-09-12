Qu'est-ce que Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo. The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views. Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo This is a memecoin on Solana with a growing and active community

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ging Gong Kaew (GGK) Combien vaut Ging Gong Kaew (GGK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GGK en USD est de 0.00092758 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GGK à USD ? $ 0.00092758 . Consultez le Le prix actuel de GGK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Ging Gong Kaew ? La capitalisation boursière de GGK est de $ 927.58K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GGK ? L'offre en circulation de GGK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GGK ? GGK a atteint un prix ATH de 0.00140114 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GGK ? GGK a vu un prix ATL de 0.00012949 USD . Quel est le volume de trading de GGK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GGK est de -- USD . Est-ce que GGK va augmenter cette année ? GGK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GGK pour une analyse plus approfondie.

