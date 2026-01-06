Prix de GIVEBACK aujourd'hui

Le prix de GIVEBACK (GBACK) en direct est actuellement de $ 0.00950192, avec une variation de 11.23 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GBACK en USD est de $ 0.00950192 par GBACK.

GIVEBACK se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,501,226 et une offre en circulation de 999.93M GBACK. Au cours des dernières 24 heures, GBACK a été échangé entre $ 0.00942287 (plus bas) et $ 0.01104281 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.02798668, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00010812.

En termes de performance à court terme, GBACK a varié de +0.22% au cours de la dernière heure et de +19.66% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GIVEBACK (GBACK)

Capitalisation boursière $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M Offre en circulation 999.93M 999.93M 999.93M Offre totale 999,927,293.320132 999,927,293.320132 999,927,293.320132

La capitalisation boursière actuelle de GIVEBACK est de $ 9.50M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GBACK est de 999.93M, avec une offre totale de 999927293.320132. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.50M.