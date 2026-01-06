Prix de GLADIUS aujourd'hui

Le prix de GLADIUS (GLADIUS) en direct est actuellement de $ 0.00054862, avec une variation de 2.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GLADIUS en USD est de $ 0.00054862 par GLADIUS.

GLADIUS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,942,399 et une offre en circulation de 9.00B GLADIUS. Au cours des dernières 24 heures, GLADIUS a été échangé entre $ 0.00052915 (plus bas) et $ 0.00059243 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00102937, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00032089.

En termes de performance à court terme, GLADIUS a varié de -0.57% au cours de la dernière heure et de +36.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GLADIUS (GLADIUS)

Capitalisation boursière $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Offre en circulation 9.00B 9.00B 9.00B Offre totale 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GLADIUS est de $ 4.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GLADIUS est de 9.00B, avec une offre totale de 9000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.94M.