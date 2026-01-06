Prix de GLHFStrategy aujourd'hui

Le prix de GLHFStrategy (GLHFSTR) en direct est actuellement de $ 0.00027381, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GLHFSTR en USD est de $ 0.00027381 par GLHFSTR.

GLHFStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 264,198 et une offre en circulation de 964.90M GLHFSTR. Au cours des dernières 24 heures, GLHFSTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00074898, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00026667.

En termes de performance à court terme, GLHFSTR a varié de -- au cours de la dernière heure et de +1.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GLHFStrategy (GLHFSTR)

Capitalisation boursière $ 264.20K$ 264.20K $ 264.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 264.20K$ 264.20K $ 264.20K Offre en circulation 964.90M 964.90M 964.90M Offre totale 964,900,678.3179224 964,900,678.3179224 964,900,678.3179224

La capitalisation boursière actuelle de GLHFStrategy est de $ 264.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GLHFSTR est de 964.90M, avec une offre totale de 964900678.3179224. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 264.20K.