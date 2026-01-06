Prix de gm aujourd'hui

Le prix de gm (GM) en direct est actuellement de $ 0.00002413, avec une variation de 15.81 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GM en USD est de $ 0.00002413 par GM.

gm se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 24,144 et une offre en circulation de 1.00B GM. Au cours des dernières 24 heures, GM a été échangé entre $ 0.00002412 (plus bas) et $ 0.00002869 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00227379, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002144.

En termes de performance à court terme, GM a varié de -0.41% au cours de la dernière heure et de +7.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour gm (GM)

Capitalisation boursière $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de gm est de $ 24.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GM est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.14K.