Tokenomics de GM Frens (GM)
Informations sur GM Frens (GM)
GM has rapidly become a widely recognized greeting within the crypto community, symbolizing camaraderie and shared experiences among enthusiasts worldwide. Originally a simple salutation, it has evolved into a digital expression of solidarity, embodying the collective spirit of those navigating the fast-paced world of cryptocurrencies. Whether it’s early morning or late at night, saying “GM” is a way of acknowledging the community, signaling a sense of unity, and embracing the shared journey through the ever-evolving crypto landscape.
The GM token is designed to embody this spirit of connection and engagement. With a total supply of 69,420,000,000 tokens, it is positioned to spread across the crypto space with energy and momentum. All of the token's supply has been added to the liquidity pool, ensuring transparency and trust within the ecosystem. In addition, GM features a tax-free structure, making transactions seamless and user-friendly, while also offering a layer of reassurance by burning liquidity to prevent any concerns about potential rug pulls.
Tokenomics et analyse de prix de GM Frens (GM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GM Frens (GM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GM Frens (GM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GM Frens (GM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GM, explorez le prix en direct du token GM !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.