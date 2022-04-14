Découvrez les informations clés sur GMCoin (GMCOIN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur GMCoin (GMCOIN)

GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company""

Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.

Site officiel : https://gmc.gm-informatics.com