Qu'est-ce que GOBL (GOBL)

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash. GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde. This isn’t just another project. This is GOBL season.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de GOBL (GOBL) Site officiel

Prévision de prix de GOBL (USD)

Combien vaudra GOBL (GOBL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GOBL (GOBL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GOBL.

Consultez la prévision de prix de GOBL maintenant !

GOBL en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de GOBL (GOBL)

Comprendre la tokenomics de GOBL (GOBL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOBL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GOBL (GOBL) Combien vaut GOBL (GOBL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOBL en USD est de 0.00028427 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOBL à USD ? $ 0.00028427 . Consultez le Le prix actuel de GOBL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de GOBL ? La capitalisation boursière de GOBL est de $ 142.13K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOBL ? L'offre en circulation de GOBL est de 500.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOBL ? GOBL a atteint un prix ATH de 0.00057879 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOBL ? GOBL a vu un prix ATL de 0.00026772 USD . Quel est le volume de trading de GOBL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOBL est de -- USD . Est-ce que GOBL va augmenter cette année ? GOBL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOBL pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur GOBL (GOBL)