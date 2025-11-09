Prix de GobStrategy aujourd'hui

Le prix de GobStrategy (GOBSTR) en direct est actuellement de $ 0.00062994, avec une variation de 2.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GOBSTR en USD est de $ 0.00062994 par GOBSTR.

GobStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 534,877 et une offre en circulation de 848.00M GOBSTR. Au cours des dernières 24 heures, GOBSTR a été échangé entre $ 0.00062467 (plus bas) et $ 0.00064507 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0075855, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00060987.

En termes de performance à court terme, GOBSTR a varié de -0.33% au cours de la dernière heure et de -29.62% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GobStrategy (GOBSTR)

Capitalisation boursière $ 534.88K$ 534.88K $ 534.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 534.88K$ 534.88K $ 534.88K Offre en circulation 848.00M 848.00M 848.00M Offre totale 848,000,356.7114632 848,000,356.7114632 848,000,356.7114632

La capitalisation boursière actuelle de GobStrategy est de $ 534.88K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOBSTR est de 848.00M, avec une offre totale de 848000356.7114632. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 534.88K.