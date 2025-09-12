Informations sur le prix de GoChain (GO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00116779 $ 0.00116779 $ 0.00116779 Bas 24 h $ 0.00117018 $ 0.00117018 $ 0.00117018 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00116779$ 0.00116779 $ 0.00116779 Haut 24 h $ 0.00117018$ 0.00117018 $ 0.00117018 Sommet historique $ 0.115975$ 0.115975 $ 0.115975 Prix le plus bas $ 0.00077047$ 0.00077047 $ 0.00077047 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.11% Variation du prix (7 j) +1.55% Variation du prix (7 j) +1.55%

Le prix en temps réel de GoChain (GO) est de $0.00116887. Au cours des dernières 24 heures, GO a évolué entre un minimum de $ 0.00116779 et un maximum de $ 0.00117018, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GO est $ 0.115975, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00077047.

En termes de performance à court terme, GO a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.11% sur 24 heures et de +1.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GoChain (GO)

Capitalisation boursière $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Offre en circulation 1.32B 1.32B 1.32B Offre totale 1,323,533,042.0 1,323,533,042.0 1,323,533,042.0

La capitalisation boursière actuelle de GoChain est de $ 1.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GO est de 1.32B, avec une offre totale de 1323533042.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.55M.