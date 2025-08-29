Qu'est-ce que GOLD (GOLD)

The $GOLD token on Solana is a memecoin asset designed to combine the historical appeal of gold with Solana's cutting edge blockchain capabilities. It will serve as a store of value on Solana. Our mission is to create a golden community of gold enthusiasts, also known as "Golders", who share a passion for both precious metals and digital assets. At its core, the $GOLD token serves as a modern store of value, echoing the stability and reliability of traditional gold.

Ressource de GOLD (GOLD) Site officiel

Prévision de prix de GOLD (USD)

Combien vaudra GOLD (GOLD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GOLD (GOLD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GOLD.

GOLD en devises locales

Tokenomics de GOLD (GOLD)

Comprendre la tokenomics de GOLD (GOLD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOLD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GOLD (GOLD) Combien vaut GOLD (GOLD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOLD en USD est de 0.00031038 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOLD à USD ? $ 0.00031038 . Consultez le Le prix actuel de GOLD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de GOLD ? La capitalisation boursière de GOLD est de $ 310.00K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOLD ? L'offre en circulation de GOLD est de 998.77M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOLD ? GOLD a atteint un prix ATH de 0.00083944 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOLD ? GOLD a vu un prix ATL de 0.00027959 USD . Quel est le volume de trading de GOLD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOLD est de -- USD . Est-ce que GOLD va augmenter cette année ? GOLD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOLD pour une analyse plus approfondie.

