Qu'est-ce que Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold. Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement. With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Golddigger (GDIG) Combien vaut Golddigger (GDIG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GDIG en USD est de 0.00081144 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GDIG à USD ? $ 0.00081144 . Consultez le Le prix actuel de GDIG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Golddigger ? La capitalisation boursière de GDIG est de $ 818.90K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GDIG ? L'offre en circulation de GDIG est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GDIG ? GDIG a atteint un prix ATH de 0.00083905 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GDIG ? GDIG a vu un prix ATL de 0.00067875 USD . Quel est le volume de trading de GDIG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GDIG est de -- USD . Est-ce que GDIG va augmenter cette année ? GDIG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GDIG pour une analyse plus approfondie.

