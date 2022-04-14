Tokenomics de Golden Celestial Ratio (GCR)
Informations sur Golden Celestial Ratio (GCR)
Golden Celestial Ratio (GCR) seamlessly merges the timeless elegance of the Golden Ratio with a vibrant intellectual community. At its core, GCR transcends being a mere digital asset, evolving into a cyberspace lifeform shaped by network spirituality and collective consciousness. The integrated GCR token is not only inspired by the divine mathematical harmony found in nature, art, and architecture but also drives a robust ecosystem featuring unique reward mechanisms, strategic airdrops, and community-driven growth. GCR offers single-sided staking and liquidity mining, further enhancing its appeal and utility. Guided by the principles of decentralization, transparency, and divine wisdom. By leveraging Alternate Reality Games (ARGs), cross-community collaborations, and an engaging series of treasure hunts, GCR fosters unity, adventure, and intellectual challenge among its participants. GCR stands as a testament to the profound impact of combining cultural reverence with modern financial technology, inviting individuals to join a celestial journey toward financial and spiritual enlightenment.
Tokenomics et analyse de prix de Golden Celestial Ratio (GCR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Golden Celestial Ratio (GCR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Golden Celestial Ratio (GCR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Golden Celestial Ratio (GCR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GCR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GCR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GCR, explorez le prix en direct du token GCR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.