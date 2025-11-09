Prix de Golden Donkey aujourd'hui

Le prix de Golden Donkey (GDK) en direct est actuellement de $ 0.00016003, avec une variation de 1.98 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GDK en USD est de $ 0.00016003 par GDK.

Golden Donkey se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,601,159 et une offre en circulation de 10.00B GDK. Au cours des dernières 24 heures, GDK a été échangé entre $ 0.00015671 (plus bas) et $ 0.00016578 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00016845, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000462.

En termes de performance à court terme, GDK a varié de -0.37% au cours de la dernière heure et de -0.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Golden Donkey (GDK)

Capitalisation boursière $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Golden Donkey est de $ 1.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GDK est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.60M.