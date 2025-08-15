Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GM.

Le prix de Gomble (GM) est actuellement de 0.00982797 USD avec une capitalisation boursière de $ 2.71M USD. Le prix de GM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Gomble (GM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Gomble en USD était de $ -0.000113543072755721.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Gomble en USD était de $ -0.0010167536.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Gomble en USD était de $ -0.0046592833.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Gomble en USD était de $ -0.020470885227706804.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000113543072755721 -1.14% 30 jours $ -0.0010167536 -10.34% 60 jours $ -0.0046592833 -47.40% 90 jours $ -0.020470885227706804 -67.56%

Analyse de prix de Gomble (GM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Gomble : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00970816$ 0.00970816 $ 0.00970816 Haut 24 h $ 0.0101394$ 0.0101394 $ 0.0101394 Sommet historique $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -1.14% Variation du prix (7 j) -0.99%

Informations de marché pour Gomble (GM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :