Prix de GOUT Coin aujourd'hui

Le prix de GOUT Coin (GOUT COIN) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 23.72 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GOUT COIN en USD est de $ 0 par GOUT COIN.

GOUT Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 181,770 et une offre en circulation de 210.00B GOUT COIN. Au cours des dernières 24 heures, GOUT COIN a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, GOUT COIN a varié de -1.87% au cours de la dernière heure et de -33.69% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GOUT Coin (GOUT COIN)

Capitalisation boursière $ 181.77K$ 181.77K $ 181.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 181.77K$ 181.77K $ 181.77K Offre en circulation 210.00B 210.00B 210.00B Offre totale 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GOUT Coin est de $ 181.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOUT COIN est de 210.00B, avec une offre totale de 210000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 181.77K.