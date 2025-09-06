Informations sur le prix de grail (SN81) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 Bas 24 h $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 Haut 24 h $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 Sommet historique $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Prix le plus bas $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 Variation du prix (1 h) +0.33% Changement de prix (1J) +3.92% Variation du prix (7 j) -5.79% Variation du prix (7 j) -5.79%

Le prix en temps réel de grail (SN81) est de $3.48. Au cours des dernières 24 heures, SN81 a évolué entre un minimum de $ 3.35 et un maximum de $ 3.62, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN81 est $ 7.51, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.68.

En termes de performance à court terme, SN81 a évolué de +0.33% au cours de la dernière heure, +3.92% sur 24 heures et de -5.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour grail (SN81)

Capitalisation boursière $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Offre en circulation 1.71M 1.71M 1.71M Offre totale 1,707,132.444667369 1,707,132.444667369 1,707,132.444667369

La capitalisation boursière actuelle de grail est de $ 5.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN81 est de 1.71M, avec une offre totale de 1707132.444667369. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.94M.