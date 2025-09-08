Informations sur le prix de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003713 $ 0.00003713 $ 0.00003713 Bas 24 h $ 0.00044247 $ 0.00044247 $ 0.00044247 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003713$ 0.00003713 $ 0.00003713 Haut 24 h $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Sommet historique $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Prix le plus bas $ 0.00003713$ 0.00003713 $ 0.00003713 Variation du prix (1 h) +2.09% Changement de prix (1J) -86.89% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) est de $0.00004236. Au cours des dernières 24 heures, GRAMPS a évolué entre un minimum de $ 0.00003713 et un maximum de $ 0.00044247, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRAMPS est $ 0.00044247, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003713.

En termes de performance à court terme, GRAMPS a évolué de +2.09% au cours de la dernière heure, -86.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Capitalisation boursière $ 44.39K$ 44.39K $ 44.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.39K$ 44.39K $ 44.39K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GrandpaTrenchLive est de $ 44.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRAMPS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.39K.