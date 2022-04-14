Tokenomics de Grow ($GROW)
Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.
Tokenomics de Grow ($GROW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Grow ($GROW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $GROW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $GROW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.