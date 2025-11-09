Prix de GULL aujourd'hui

Le prix de GULL (GULL) en direct est actuellement de $ 0.00016523, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GULL en USD est de $ 0.00016523 par GULL.

GULL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,076.19 et une offre en circulation de 42.83M GULL. Au cours des dernières 24 heures, GULL a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0147066, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00016522.

En termes de performance à court terme, GULL a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour GULL (GULL)

Capitalisation boursière $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Offre en circulation 42.83M 42.83M 42.83M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GULL est de $ 7.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GULL est de 42.83M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 82.62K.