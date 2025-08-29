Qu'est-ce que GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GUSD (GUSD) Combien vaut GUSD (GUSD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GUSD en USD est de 0.999689 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GUSD à USD ? $ 0.999689 . Consultez le Le prix actuel de GUSD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de GUSD ? La capitalisation boursière de GUSD est de $ 20.00M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GUSD ? L'offre en circulation de GUSD est de 20.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GUSD ? GUSD a atteint un prix ATH de 1.0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GUSD ? GUSD a vu un prix ATL de 0.998708 USD . Quel est le volume de trading de GUSD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GUSD est de -- USD . Est-ce que GUSD va augmenter cette année ? GUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GUSD pour une analyse plus approfondie.

