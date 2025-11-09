Prix de Gut Says aujourd'hui

Le prix de Gut Says (GUT) en direct est actuellement de --, avec une variation de 13.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GUT en USD est de -- par GUT.

Gut Says se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 115,342 et une offre en circulation de 867.52M GUT. Au cours des dernières 24 heures, GUT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00106126, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, GUT a varié de +0.18% au cours de la dernière heure et de -26.93% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Gut Says (GUT)

Capitalisation boursière $ 115.34K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 115.34K Offre en circulation 867.52M Offre totale 867,524,198.575732

