Informations sur le prix de Haedal Staked WAL (HAWAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.396971 $ 0.396971 $ 0.396971 Bas 24 h $ 0.408773 $ 0.408773 $ 0.408773 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.396971$ 0.396971 $ 0.396971 Haut 24 h $ 0.408773$ 0.408773 $ 0.408773 Sommet historique $ 0.408773$ 0.408773 $ 0.408773 Prix le plus bas $ 0.396971$ 0.396971 $ 0.396971 Variation du prix (1 h) -0.21% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Haedal Staked WAL (HAWAL) est de $0.406315. Au cours des dernières 24 heures, HAWAL a évolué entre un minimum de $ 0.396971 et un maximum de $ 0.408773, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAWAL est $ 0.408773, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.396971.

En termes de performance à court terme, HAWAL a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, +1.34% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Haedal Staked WAL (HAWAL)

Capitalisation boursière $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K Offre en circulation 160.00K 160.00K 160.00K Offre totale 160,000.0 160,000.0 160,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Haedal Staked WAL est de $ 65.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAWAL est de 160.00K, avec une offre totale de 160000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.09K.