Tokenomics de Happy Acid (ACID)
Informations sur Happy Acid (ACID)
Happy Acid (ACID) – A Trip You Won’t Forget!
Step into the most psychedelic corner of the BASE chain with Happy Acid – the trippiest, most mind-opening memecoin in all of crypto. Powered by pure vibes and cosmic enlightenment, $ACID - it’s a journey.
Our mission? To awaken minds, spread good energy, and help the world… all while absolutely tripping balls. Whether you’re here for the memes, the movement, or the metaphysical experience, one thing’s for sure: you’ll never look at crypto the same way again.
Hop on the trip. Enlightenment is just one $ACID away.
Tokenomics et analyse de prix de Happy Acid (ACID)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Happy Acid (ACID), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Happy Acid (ACID) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Happy Acid (ACID) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ACID qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ACID pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ACID, explorez le prix en direct du token ACID !
Prévision du prix de ACID
Vous voulez savoir dans quelle direction ACID pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ACID combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.