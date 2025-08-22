Informations sur le prix de Hat (HAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.0046454 Haut 24 h $ 0.00479838 Sommet historique $ 0.0469251 Prix le plus bas $ 0.00192629 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.36% Variation du prix (7 j) -15.40%

Le prix en temps réel de Hat (HAT) est de $0.00470822. Au cours des dernières 24 heures, HAT a évolué entre un minimum de $ 0.0046454 et un maximum de $ 0.00479838, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAT est $ 0.0469251, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00192629.

En termes de performance à court terme, HAT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.36% sur 24 heures et de -15.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hat (HAT)

Capitalisation boursière $ 67.90K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 291.70K Offre en circulation 14.42M Offre totale 61,955,726.73853378

La capitalisation boursière actuelle de Hat est de $ 67.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAT est de 14.42M, avec une offre totale de 61955726.73853378. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 291.70K.