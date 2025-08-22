Informations sur le prix de HAT Solana (HAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001794 $ 0.00001794 $ 0.00001794 Bas 24 h $ 0.0000185 $ 0.0000185 $ 0.0000185 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001794$ 0.00001794 $ 0.00001794 Haut 24 h $ 0.0000185$ 0.0000185 $ 0.0000185 Sommet historique $ 0.00097028$ 0.00097028 $ 0.00097028 Prix le plus bas $ 0.00001316$ 0.00001316 $ 0.00001316 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -2.32% Variation du prix (7 j) -7.38% Variation du prix (7 j) -7.38%

Le prix en temps réel de HAT Solana (HAT) est de $0.00001804. Au cours des dernières 24 heures, HAT a évolué entre un minimum de $ 0.00001794 et un maximum de $ 0.0000185, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAT est $ 0.00097028, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001316.

En termes de performance à court terme, HAT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.32% sur 24 heures et de -7.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HAT Solana (HAT)

Capitalisation boursière $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Offre en circulation 998.80M 998.80M 998.80M Offre totale 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

La capitalisation boursière actuelle de HAT Solana est de $ 18.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAT est de 998.80M, avec une offre totale de 998804712.02. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.02K.