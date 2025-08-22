En savoir plus sur HAT

Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Informations sur le prix de HAT Solana (HAT) en USD

Le prix en temps réel de HAT Solana (HAT) est de $0.00001804. Au cours des dernières 24 heures, HAT a évolué entre un minimum de $ 0.00001794 et un maximum de $ 0.0000185, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAT est $ 0.00097028, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001316.

En termes de performance à court terme, HAT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.32% sur 24 heures et de -7.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de HAT Solana est de $ 18.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAT est de 998.80M, avec une offre totale de 998804712.02. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.02K.

Historique du prix de HAT Solana (HAT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de HAT Solana en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de HAT Solana en USD était de $ -0.0000009673.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de HAT Solana en USD était de $ +0.0000050834.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de HAT Solana en USD était de $ -0.000000626610289355226.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-2.32%
30 jours$ -0.0000009673-5.36%
60 jours$ +0.0000050834+28.18%
90 jours$ -0.000000626610289355226-3.35%

Qu'est-ce que HAT Solana (HAT)

The HAT stays on. The magic has always been in the HAT.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Prévision de prix de HAT Solana (USD)

Combien vaudra HAT Solana (HAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs HAT Solana (HAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour HAT Solana.

Consultez la prévision de prix de HAT Solana maintenant !

Tokenomics de HAT Solana (HAT)

Comprendre la tokenomics de HAT Solana (HAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur HAT Solana (HAT)

Combien vaut HAT Solana (HAT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HAT en USD est de 0.00001804 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HAT à USD ?
Le prix actuel de HAT en USD est $ 0.00001804. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de HAT Solana ?
La capitalisation boursière de HAT est de $ 18.02K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HAT ?
L'offre en circulation de HAT est de 998.80M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HAT ?
HAT a atteint un prix ATH de 0.00097028 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HAT ?
HAT a vu un prix ATL de 0.00001316 USD.
Quel est le volume de trading de HAT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HAT est de -- USD.
Est-ce que HAT va augmenter cette année ?
HAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HAT pour une analyse plus approfondie.
