Qu'est-ce que Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

Ressource de Hatch (HATCH) Site officiel

Tokenomics de Hatch (HATCH)

Comprendre la tokenomics de Hatch (HATCH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HATCH !