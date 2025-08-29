Qu'est-ce que HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur HEDGE (HEDGE) Combien vaut HEDGE (HEDGE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HEDGE en USD est de 0.00039239 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HEDGE à USD ? $ 0.00039239 . Consultez le Le prix actuel de HEDGE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de HEDGE ? La capitalisation boursière de HEDGE est de $ 389.17K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de HEDGE ? L'offre en circulation de HEDGE est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HEDGE ? HEDGE a atteint un prix ATH de 0.0005421 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HEDGE ? HEDGE a vu un prix ATL de 0.00014116 USD . Quel est le volume de trading de HEDGE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HEDGE est de -- USD . Est-ce que HEDGE va augmenter cette année ? HEDGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HEDGE pour une analyse plus approfondie.

