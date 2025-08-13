Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HELIX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HELIX.

Le prix de Helix (HELIX) est actuellement de 0.000498 USD avec une capitalisation boursière de $ 483.53K USD. Le prix de HELIX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Helix (HELIX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Helix en USD était de $ -0.000179994068138342.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Helix en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Helix en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Helix en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000179994068138342 -26.54% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Helix (HELIX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Helix : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00044041$ 0.00044041 $ 0.00044041 Haut 24 h $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 Sommet historique $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 Variation du prix (1 h) -4.78% Changement de prix (1J) -26.54% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Helix (HELIX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :