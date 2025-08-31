Qu'est-ce que HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity. Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

Combien vaut HERMES (HERMES) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HERMES en USD est de 0.148441 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HERMES à USD ? $ 0.148441 . Quelle est la capitalisation boursière de HERMES ? La capitalisation boursière de HERMES est de $ 0.00 USD . Quelle est l'offre en circulation de HERMES ? L'offre en circulation de HERMES est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HERMES ? HERMES a atteint un prix ATH de 0.18065 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HERMES ? HERMES a vu un prix ATL de 0.142506 USD .

