Informations sur HITDEX (HIT)

HIT, the official token of Hitdex. Secure decentralized cryptocurrency trading, DCA, portfolio management, crypto lending, token approval management, & token discovery. Multi-chain single-chain swaps, cross-chain trading, and DCA on Flow EVM, Solana, Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Linea, & Polygon. Create ETH & Solana wallets via email, Gmail, X, Facebook, Discord, or Telegram.

Site officiel : https://www.hitdex.com