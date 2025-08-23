Informations sur le prix de HODLess Coin (HODLESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00010066 Haut 24 h $ 0.00011758 Sommet historique $ 0.00011758 Prix le plus bas $ 0.00010255 Variation du prix (1 h) -17.67% Changement de prix (1J) -17.67% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de HODLess Coin (HODLESS) est de $0.0000968. Au cours des dernières 24 heures, HODLESS a évolué entre un minimum de $ 0.00010066 et un maximum de $ 0.00011758, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HODLESS est $ 0.00011758, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010255.

En termes de performance à court terme, HODLESS a évolué de -17.67% au cours de la dernière heure, -17.67% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HODLess Coin (HODLESS)

Capitalisation boursière $ 96.80K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 96.80K Offre en circulation 999.98M Offre totale 999,976,739.000299

La capitalisation boursière actuelle de HODLess Coin est de $ 96.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HODLESS est de 999.98M, avec une offre totale de 999976739.000299. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 96.80K.