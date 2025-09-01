Qu'est-ce que Hold VIP (HOLD)

What is the project about? We're all about creating a decentralized community of like-minded folks who wanna build wealth and earn passive income. What makes your project unique? We know investing in crypto can be confusing AF, so we've made it easy-peasy-lemon-squeezy to get involved with our community-driven project. History of your project. What’s next for your project? NFT and CEX listing will be the next priorities of $HOLD, we are currently working with our developers to create our own NFT collections. What can your token be used for? Like other meme token, the value of $HOLD is based on the community. We will let community decide what to use with $HOLD

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Hold VIP (HOLD) Site officiel

Prévision de prix de Hold VIP (USD)

Combien vaudra Hold VIP (HOLD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Hold VIP (HOLD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Hold VIP.

Consultez la prévision de prix de Hold VIP maintenant !

HOLD en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Hold VIP (HOLD)

Comprendre la tokenomics de Hold VIP (HOLD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HOLD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Hold VIP (HOLD) Combien vaut Hold VIP (HOLD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HOLD en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de HOLD à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de HOLD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Hold VIP ? La capitalisation boursière de HOLD est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de HOLD ? L'offre en circulation de HOLD est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HOLD ? HOLD a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HOLD ? HOLD a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de HOLD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HOLD est de -- USD . Est-ce que HOLD va augmenter cette année ? HOLD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HOLD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Hold VIP (HOLD)