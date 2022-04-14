Tokenomics de Hold VIP (HOLD)
Informations sur Hold VIP (HOLD)
What is the project about? We're all about creating a decentralized community of like-minded folks who wanna build wealth and earn passive income.
What makes your project unique? We know investing in crypto can be confusing AF, so we've made it easy-peasy-lemon-squeezy to get involved with our community-driven project.
What’s next for your project? NFT and CEX listing will be the next priorities of $HOLD, we are currently working with our developers to create our own NFT collections.
What can your token be used for? Like other meme token, the value of $HOLD is based on the community. We will let community decide what to use with $HOLD
Tokenomics et analyse de prix de Hold VIP (HOLD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hold VIP (HOLD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hold VIP (HOLD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hold VIP (HOLD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HOLD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HOLD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HOLD, explorez le prix en direct du token HOLD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.