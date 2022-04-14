Découvrez les informations clés sur Hold VIP (HOLD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Hold VIP (HOLD)

What is the project about? We're all about creating a decentralized community of like-minded folks who wanna build wealth and earn passive income.

What makes your project unique? We know investing in crypto can be confusing AF, so we've made it easy-peasy-lemon-squeezy to get involved with our community-driven project.

History of your project.

What’s next for your project? NFT and CEX listing will be the next priorities of $HOLD, we are currently working with our developers to create our own NFT collections.

What can your token be used for? Like other meme token, the value of $HOLD is based on the community. We will let community decide what to use with $HOLD

Site officiel : https://www.hold.vip/