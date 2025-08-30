Informations sur le prix de Holdcoin (HOLD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.43% Changement de prix (1J) -18.70% Variation du prix (7 j) -48.73% Variation du prix (7 j) -48.73%

Le prix en temps réel de Holdcoin (HOLD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HOLD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOLD est $ 0.00411566, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HOLD a évolué de +3.43% au cours de la dernière heure, -18.70% sur 24 heures et de -48.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Holdcoin (HOLD)

Capitalisation boursière $ 224.38K$ 224.38K $ 224.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 224.38K$ 224.38K $ 224.38K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Holdcoin est de $ 224.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOLD est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 224.38K.