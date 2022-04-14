Découvrez les informations clés sur Holdcoin (HOLD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Holdcoin (HOLD)

HOLDCOIN

Gameplay: Experience the joy brought by 'Hold To Earn', while continuously accumulating wealth through Mine and Reclaim.

Community: Join the Holdcoin community to stay updated on the latest airdrop information. Let's grow together in the community as we advance towards Web3!

Asset: We have two types of game assets, $Holdcoin and Diamond, both of which are important factors for future airdrops!

Site officiel : https://holdcoin.xyz/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1ETIxQGMzd3Ux0t6Ni9GscCRJOUn1Mp4w/view