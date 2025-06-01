Découvrez les informations clés sur HoldME Token (HOLDME), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

Site officiel : https://holdme.me/ Livre blanc : https://holdme.me/wp-content/uploads/2025/06/HoldME-Litepaper.pdf