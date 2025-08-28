En savoir plus sur HSUITE

Informations sur le prix de HSUITE

Site officiel de HSUITE

Tokenomics de HSUITE

Prévisions de prix de HSUITE

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de HubSuite

Prix de HubSuite (HSUITE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 HSUITE à USD

$0.00035345
$0.00035345$0.00035345
-1.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de HubSuite (HSUITE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-28 13:22:51 (UTC+8)

Informations sur le prix de HubSuite (HSUITE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00034962
$ 0.00034962$ 0.00034962
Bas 24 h
$ 0.00036399
$ 0.00036399$ 0.00036399
Haut 24 h

$ 0.00034962
$ 0.00034962$ 0.00034962

$ 0.00036399
$ 0.00036399$ 0.00036399

$ 0.00352296
$ 0.00352296$ 0.00352296

$ 0.00010952
$ 0.00010952$ 0.00010952

+0.92%

-0.98%

-3.34%

-3.34%

Le prix en temps réel de HubSuite (HSUITE) est de $0.00035396. Au cours des dernières 24 heures, HSUITE a évolué entre un minimum de $ 0.00034962 et un maximum de $ 0.00036399, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HSUITE est $ 0.00352296, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010952.

En termes de performance à court terme, HSUITE a évolué de +0.92% au cours de la dernière heure, -0.98% sur 24 heures et de -3.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HubSuite (HSUITE)

$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M

--
----

$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M

15.38B
15.38B 15.38B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HubSuite est de $ 5.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HSUITE est de 15.38B, avec une offre totale de 50000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.72M.

Historique du prix de HubSuite (HSUITE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de HubSuite en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de HubSuite en USD était de $ -0.0000613405.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de HubSuite en USD était de $ +0.0000779550.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de HubSuite en USD était de $ +0.0000057226525744241.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.98%
30 jours$ -0.0000613405-17.32%
60 jours$ +0.0000779550+22.02%
90 jours$ +0.0000057226525744241+1.64%

Qu'est-ce que HubSuite (HSUITE)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de HubSuite (HSUITE)

Site officiel

Prévision de prix de HubSuite (USD)

Combien vaudra HubSuite (HSUITE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs HubSuite (HSUITE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour HubSuite.

Consultez la prévision de prix de HubSuite maintenant !

HSUITE en devises locales

Tokenomics de HubSuite (HSUITE)

Comprendre la tokenomics de HubSuite (HSUITE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HSUITE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur HubSuite (HSUITE)

Combien vaut HubSuite (HSUITE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HSUITE en USD est de 0.00035396 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HSUITE à USD ?
Le prix actuel de HSUITE en USD est $ 0.00035396. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de HubSuite ?
La capitalisation boursière de HSUITE est de $ 5.45M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HSUITE ?
L'offre en circulation de HSUITE est de 15.38B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HSUITE ?
HSUITE a atteint un prix ATH de 0.00352296 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HSUITE ?
HSUITE a vu un prix ATL de 0.00010952 USD.
Quel est le volume de trading de HSUITE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HSUITE est de -- USD.
Est-ce que HSUITE va augmenter cette année ?
HSUITE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HSUITE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-28 13:22:51 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur HubSuite (HSUITE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-27 15:39:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 455 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 88,10 millions de dollars
08-25 21:14:39Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptos tombe en dessous de 4 billions de dollars, la capitalisation boursière totale des altcoins chute de 3,58 % en intrajournalier
08-25 09:45:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24h, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 628 millions de dollars, avec plus de 130 000 traders liquidés
08-25 05:44:00Mises à jour de l'industrie
La "Mèche" du Bitcoin Chute Temporairement Sous les 112 000 $
08-24 19:48:00Mises à jour de l'industrie
La part de marché du Bitcoin chute à 58,23%, atteignant un nouveau plus bas depuis janvier de cette année
08-24 03:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus des 4 billions de dollars, avec une augmentation en 24h de 3,8 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.