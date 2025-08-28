Informations sur le prix de HubSuite (HSUITE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00034962 Haut 24 h $ 0.00036399 Sommet historique $ 0.00352296 Prix le plus bas $ 0.00010952 Variation du prix (1 h) +0.92% Changement de prix (1J) -0.98% Variation du prix (7 j) -3.34%

Le prix en temps réel de HubSuite (HSUITE) est de $0.00035396. Au cours des dernières 24 heures, HSUITE a évolué entre un minimum de $ 0.00034962 et un maximum de $ 0.00036399, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HSUITE est $ 0.00352296, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010952.

En termes de performance à court terme, HSUITE a évolué de +0.92% au cours de la dernière heure, -0.98% sur 24 heures et de -3.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HubSuite (HSUITE)

Capitalisation boursière $ 5.45M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.72M Offre en circulation 15.38B Offre totale 50,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HubSuite est de $ 5.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HSUITE est de 15.38B, avec une offre totale de 50000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.72M.