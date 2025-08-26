Informations sur le prix de Huch (HUCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.0018323 $ 0.0018323 $ 0.0018323 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.0018323$ 0.0018323 $ 0.0018323 Sommet historique $ 0.0018323$ 0.0018323 $ 0.0018323 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -21.03% Changement de prix (1J) -57.34% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Huch (HUCH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HUCH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.0018323, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HUCH est $ 0.0018323, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HUCH a évolué de -21.03% au cours de la dernière heure, -57.34% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Huch (HUCH)

Capitalisation boursière $ 802.94K$ 802.94K $ 802.94K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 802.94K$ 802.94K $ 802.94K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Huch est de $ 802.94K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HUCH est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 802.94K.