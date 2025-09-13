Informations sur le prix de Huey (HUEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00008202 Haut 24 h $ 0.00015435 Sommet historique $ 0.0003002 Prix le plus bas $ 0.00005025 Variation du prix (1 h) +13.28% Changement de prix (1J) -39.80% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Huey (HUEY) est de $0.00009291. Au cours des dernières 24 heures, HUEY a évolué entre un minimum de $ 0.00008202 et un maximum de $ 0.00015435, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HUEY est $ 0.0003002, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005025.

En termes de performance à court terme, HUEY a évolué de +13.28% au cours de la dernière heure, -39.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Huey (HUEY)

Capitalisation boursière $ 85.28K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 92.91K Offre en circulation 917.90M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Huey est de $ 85.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HUEY est de 917.90M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 92.91K.