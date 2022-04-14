Tokenomics de Huey (HUEY)

Tokenomics de Huey (HUEY)

Découvrez les informations clés sur Huey (HUEY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Huey (HUEY)

Huey is a community-driven token launched on the Base blockchain. The project’s purpose is to combine meme culture with transparent tokenomics, offering an accessible way for users to participate in the Base ecosystem. Huey aims to foster community engagement through social media, art, and gamified experiences, while maintaining credibility through renounced contracts, locked liquidity, and open communication. By building around a fun and recognizable mascot, Huey promotes inclusivity, participation, and long-term engagement rather than speculation alone.

Site officiel :
https://hueyonbase.dev

Tokenomics et analyse de prix de Huey (HUEY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Huey (HUEY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 97.11K
$ 97.11K$ 97.11K
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 917.90M
$ 917.90M$ 917.90M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 105.80K
$ 105.80K$ 105.80K
Sommet historique :
$ 0
$ 0$ 0
Bas historique :
$ 0
$ 0$ 0
Prix actuel :
$ 0.0001058
$ 0.0001058$ 0.0001058

Tokenomics de Huey (HUEY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Huey (HUEY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens HUEY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens HUEY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HUEY, explorez le prix en direct du token HUEY !

Prévision du prix de HUEY

Vous voulez savoir dans quelle direction HUEY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de HUEY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.