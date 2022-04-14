Tokenomics de HUNDRED (HUNDRED)
Informations sur HUNDRED (HUNDRED)
So here you are again. You've stumbled upon another memecoin with awesome potential. Yuck Yeah. Are you going to get in? Probably. Are you going to sell after it goes up 10% and bail? Sure would! Except...we won't let you. $HUNDRED is here to help save you from yourself.
$HUNDRED is the ONLY memecoin with ANTI-PAPER HANDS PROTECTION. When you Buy $HUNDRED will automatically keep you from selling for 100 HOURS.
Buy it? 100 Send it? 100 Add liquidity? 100
You won't be able to sell or transfer for 100 HOURS. And no one else will be able to sell either. No one. Not even the devs. Why 100 HOURS? Because most anons can't even wait that long to sell. In 100 HOURS some memecoins have changed lives. But usually people JEET into another project and lose out. Don't be that guy. Joinz us!
Tokenomics et analyse de prix de HUNDRED (HUNDRED)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de HUNDRED (HUNDRED), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de HUNDRED (HUNDRED) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de HUNDRED (HUNDRED) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HUNDRED qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HUNDRED pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HUNDRED, explorez le prix en direct du token HUNDRED !
Prévision du prix de HUNDRED
Vous voulez savoir dans quelle direction HUNDRED pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de HUNDRED combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.