Informations sur le prix de HyBridge (BRIDGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.093572 $ 0.093572 $ 0.093572 Bas 24 h $ 0.106991 $ 0.106991 $ 0.106991 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.093572$ 0.093572 $ 0.093572 Haut 24 h $ 0.106991$ 0.106991 $ 0.106991 Sommet historique $ 0.106991$ 0.106991 $ 0.106991 Prix le plus bas $ 0.093572$ 0.093572 $ 0.093572 Variation du prix (1 h) -1.29% Changement de prix (1J) -6.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de HyBridge (BRIDGE) est de $0.097477. Au cours des dernières 24 heures, BRIDGE a évolué entre un minimum de $ 0.093572 et un maximum de $ 0.106991, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRIDGE est $ 0.106991, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.093572.

En termes de performance à court terme, BRIDGE a évolué de -1.29% au cours de la dernière heure, -6.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HyBridge (BRIDGE)

Capitalisation boursière $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.49M$ 19.49M $ 19.49M Offre en circulation 53.00M 53.00M 53.00M Offre totale 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

La capitalisation boursière actuelle de HyBridge est de $ 5.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRIDGE est de 53.00M, avec une offre totale de 199999881.4610339. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.49M.