Informations sur le prix de Hydrated Dollar (HOLLAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.998939 $ 0.998939 $ 0.998939 Bas 24 h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.998939$ 0.998939 $ 0.998939 Haut 24 h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sommet historique $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prix le plus bas $ 0.998939$ 0.998939 $ 0.998939 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hydrated Dollar (HOLLAR) est de $0.998994. Au cours des dernières 24 heures, HOLLAR a évolué entre un minimum de $ 0.998939 et un maximum de $ 1.011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOLLAR est $ 1.011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.998939.

En termes de performance à court terme, HOLLAR a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hydrated Dollar (HOLLAR)

Capitalisation boursière $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Offre en circulation 1.89M 1.89M 1.89M Offre totale 1,894,969.0 1,894,969.0 1,894,969.0

La capitalisation boursière actuelle de Hydrated Dollar est de $ 1.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOLLAR est de 1.89M, avec une offre totale de 1894969.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.89M.