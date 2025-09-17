Informations sur le prix de Hydrex (HYDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.210483 $ 0.210483 $ 0.210483 Bas 24 h $ 0.421208 $ 0.421208 $ 0.421208 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.210483$ 0.210483 $ 0.210483 Haut 24 h $ 0.421208$ 0.421208 $ 0.421208 Sommet historique $ 0.421208$ 0.421208 $ 0.421208 Prix le plus bas $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Variation du prix (1 h) -3.18% Changement de prix (1J) +61.10% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hydrex (HYDX) est de $0.353777. Au cours des dernières 24 heures, HYDX a évolué entre un minimum de $ 0.210483 et un maximum de $ 0.421208, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HYDX est $ 0.421208, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.127003.

En termes de performance à court terme, HYDX a évolué de -3.18% au cours de la dernière heure, +61.10% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hydrex (HYDX)

Capitalisation boursière $ 9.62M$ 9.62M $ 9.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.23M$ 29.23M $ 29.23M Offre en circulation 27.19M 27.19M 27.19M Offre totale 82,592,892.72697288 82,592,892.72697288 82,592,892.72697288

La capitalisation boursière actuelle de Hydrex est de $ 9.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYDX est de 27.19M, avec une offre totale de 82592892.72697288. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.23M.