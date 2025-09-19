Informations sur le prix de Hylo USD (HYUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.998285 Haut 24 h $ 1.001 Sommet historique $ 1.001 Prix le plus bas $ 0.997289 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -0.13% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hylo USD (HYUSD) est de $0.999757. Au cours des dernières 24 heures, HYUSD a évolué entre un minimum de $ 0.998285 et un maximum de $ 1.001, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HYUSD est $ 1.001, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.997289.

En termes de performance à court terme, HYUSD a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -0.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hylo USD (HYUSD)

Capitalisation boursière $ 17.36M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.36M Offre en circulation 17.36M Offre totale 17,358,241.39423

La capitalisation boursière actuelle de Hylo USD est de $ 17.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYUSD est de 17.36M, avec une offre totale de 17358241.39423. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.36M.