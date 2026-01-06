Prix de HyperAGI aujourd'hui

Le prix de HyperAGI (HYPT) en direct est actuellement de $ 0.0030169, avec une variation de 0.67 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de HYPT en USD est de $ 0.0030169 par HYPT.

HyperAGI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 43,738 et une offre en circulation de 14.50M HYPT. Au cours des dernières 24 heures, HYPT a été échangé entre $ 0.00290604 (plus bas) et $ 0.00305285 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03014426, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00236554.

En termes de performance à court terme, HYPT a varié de +0.63% au cours de la dernière heure et de -0.37% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour HyperAGI (HYPT)

Capitalisation boursière $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 219.02K$ 219.02K $ 219.02K Offre en circulation 14.50M 14.50M 14.50M Offre totale 72,598,507.52 72,598,507.52 72,598,507.52

La capitalisation boursière actuelle de HyperAGI est de $ 43.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYPT est de 14.50M, avec une offre totale de 72598507.52. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 219.02K.